Fiorentina ancora al buio il Parma con Sorensen vince lo scontro salvezza

Serie A: Parma batte Fiorentina 1-0 con un gol di Sorensen - Il Parma porta a casa una vittoria pesante contro la Fiorentina, dopo una gara che ha visto un primo tempo molto combattuto e con poche occasioni da ... ansa.it

La Fiorentina chiude il 2025 all’ultimo posto, la crisi continua: Sorensen regala la vittoria al Parma - La crisi della Viola non è alle spalle e la vittoria con l'Udinese non ha riacceso la scintilla ... fanpage.it

CINQUINA FIORENTINA Nel momento più buio, la Fiorentina ritrova finalmente la vittoria e travolge l’Udinese con un netto 5-1. Ad aprire le marcature è Mandragora al 21’. Il raddoppio porta la firma di Gudmundsson che disorienta Karlstrom e piazza il pa - facebook.com facebook

Dal buio allo splendore in 90 minuti ! Certo, perché a noi piace sempre esagerare Ma pensare che si sia guariti e “allora tutto bene così”, sarebbe l’ennesimo errore da dilettanti…e non mi meraviglierei Buon Natale #Fiorentina x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.