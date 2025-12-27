Fiorentina ancora al buio il Parma con Sorensen vince lo scontro salvezza
Parma-Fiorentina 1-0 RETE: 3' st Sorensen. PARMA (4-3-3): Corvi 7; Britschgi 6.5, Circati 6.5, Valenti 6.5, Valeri 6; Bernabé 6.5 (36' st Ordonez sv), Keita 6.5 (49' st Cremaschi sv), Sorensen 7; Ondrejka 5.5 (22' st Oristanio 6), Pellegrino 6.5 (49' st Djuric sv), Benedyczak 5.5 (23' st Estevez 6). In panchina: Guaita, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Delprato, Lovik, Begic, Hernani, Almqvist, Cutrone.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
CINQUINA FIORENTINA Nel momento più buio, la Fiorentina ritrova finalmente la vittoria e travolge l’Udinese con un netto 5-1. Ad aprire le marcature è Mandragora al 21’. Il raddoppio porta la firma di Gudmundsson che disorienta Karlstrom e piazza il pa - facebook.com facebook
Dal buio allo splendore in 90 minuti ! Certo, perché a noi piace sempre esagerare Ma pensare che si sia guariti e “allora tutto bene così”, sarebbe l’ennesimo errore da dilettanti…e non mi meraviglierei Buon Natale #Fiorentina x.com
