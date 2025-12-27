Fiorentina altro ko a Parma | notte fonda e contestazione

Con una rete di Sorensen, il Parma batte la Fiorentina 1-0 e compie un balzo da tre punti nella corsa salvezza, per i viola è ancora notte fonda. Rispetto alla vittoria sull'Udinese, Vanoli si presenta al Tardini senza lo squalificato Ranieri: a sinistra gioca Viti. Nel Parma rientra Circati reduce da tre mesi ai box per infortunio, non c'è l'acciaccato Delprato. Pochi acuti nel primo tempo, più pericolosi i padroni di casa ma i portieri restano inoperosi o quasi. L'unica parata è di De Gea su un tiro da fuori di Ondrejka. Lo svedese è attivo ma spreca la chance più nitida, calciando fuori un rigore in movimento al 31'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

