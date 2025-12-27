Fiorentina altra sconfitta in Serie A e i viola restano ultimi in classifica! Continua il silenzio stampa del club

Fiorentina, un altro passo falso in Serie A contro il Parma: classifica sempre più critica e silenzio stampa confermato La Fiorentina, reduce dalla prima vittoria in Serie A ottenuta con un netto 5-1 sull’Udinese, è tornata a fare i conti con una sconfitta. Al Tardini, infatti, la squadra di Vanoli è caduta 1-0 contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

