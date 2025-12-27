Fiorentina a Vanoli è stato appena comunicato il suo futuro

Il tecnico della Viola, di nuovo in discussione, è reduce dal ko contro il Parma Altra sconfitta per la Fiorentina, alle prese con una crisi senza fine. Il ko contro il Parma, arrivato dopo la vittoria contro l’ Udinese, è una pessima notizia per il ds Paratici, che nelle prossime ore prenderà una decisione definitiva su Vanoli. Al momento, il tecnico è stato confermato ma si attende il parere del dirigente per avere un riscontro definitivo sulla guida tecnica della società toscana. Intanto, con l’arrivo del mercato, non si escludono delle partenze illustri anche se non sarà facile trovare una soluzione per molti giocatori fuori condizione, ma dall’ingaggio elevato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

