Fiorentina a Parma per vincere ancora Difesa a 4 ma c’è ballottaggio Paratici in arrivo con due nomi di mercato Formazioni

Prosciutto e parmigiano reggiano, nelle confezioni natalizie, sono in bella mostra dappertutto nella città ducale e accolgono il popolo viola, formato da 3.500 tifosi, di quelli che "non ti lasceremo mai sola", nella trasferta di mezzogiorno, per uno spuntino da consumare sugli spalti. Sperando che la Fiorentina, oggi al Tardini contro il Parma (ore 12,30, diretta su Dazn), non faccia andare il boccone di traverso. E nemmeno faccia traballare di nuovo l'allenatore: Paolo Vanoli ha potuto passare il Natale senza il cuore in gola, ma sa di essere ancora sotto pressione. Una sconfitta lo rimetterebbe in discussione.

