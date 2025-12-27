Fine d' anno a Sauze d' Oulx tra musica e fiaccolata
Gran pienone a Sauze d’Oulx per le festività di fine anno. Si va verso il tutto esaurito ed il Comune di Sauze d’Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per animare le giornate dei turisti. Domenica 28 dicembre Sauze d’Oulx potrà vivere un’atmosfera magica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese: quando, orari e servizio navette
Leggi anche: Terribile incidente a Oulx: scontro tra auto e scooter, morto il centauro
Un guasto all’impianto di Sauze d’Oulx manda in tilt la produzione di neve; Vialattea: riapre il collegamento Sestriere–Sauze d’Oulx da sabato 20 dicembre; Neve sulle località sciistiche della Val di Susa : 25-30 centimetri.
A Sauze d'Oulx fine d'anno tra musica e fiaccolata sulle piste da sci - Si va verso il tutto esaurito e il Comune di Sauze d'Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per animare le giornate dei turisti. ansa.it
Fine d'anno a Sauze d'Oulx tra musica e fiaccolata - Si va verso il tutto esaurito ed il Comune di Sauze d’Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per anim ... torinotoday.it
Mercoledì 31 dicembre 2025 Te Deum di fine anno Mercoledì 31 dicembre 2025, nell’ultimo giorno dell’anno, la Comunità del Santuario propone un momento di preghiera, di riflessione e di ringraziamento, per affidare al Signore attraverso il Cuore de - facebook.com facebook
MeteoSvizzera: «Netto balzo verso il basso» per il termometro a fine anno x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.