Fine d' anno a Sauze d' Oulx tra musica e fiaccolata

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran pienone a Sauze d’Oulx per le festività di fine anno. Si va verso il tutto esaurito ed il Comune di Sauze d’Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per animare le giornate dei turisti. Domenica 28 dicembre Sauze d’Oulx potrà vivere un’atmosfera magica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

fine d anno a sauze d oulx tra musica e fiaccolata

© Torinotoday.it - Fine d'anno a Sauze d'Oulx tra musica e fiaccolata

Leggi anche: Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese: quando, orari e servizio navette

Leggi anche: Terribile incidente a Oulx: scontro tra auto e scooter, morto il centauro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un guasto all’impianto di Sauze d’Oulx manda in tilt la produzione di neve; Vialattea: riapre il collegamento Sestriere–Sauze d’Oulx da sabato 20 dicembre; Neve sulle località sciistiche della Val di Susa : 25-30 centimetri.

fine d anno sauzeA Sauze d'Oulx fine d'anno tra musica e fiaccolata sulle piste da sci - Si va verso il tutto esaurito e il Comune di Sauze d'Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per animare le giornate dei turisti. ansa.it

Fine d'anno a Sauze d'Oulx tra musica e fiaccolata - Si va verso il tutto esaurito ed il Comune di Sauze d’Oulx si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per anim ... torinotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.