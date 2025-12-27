Fine anno a Cesana Torinese all' insegna delle fiaccolate sugli sci

Un Natale così imbiancato non si vedeva da tempo. La nevicata della vigilia ha regalato un’atmosfera ancora più magica al paesaggio di Cesana e delle sue Frazioni. E come vuole la tradizione dopo il Natale il paese si anima ancor di più. Fioccano così gli appuntamenti per residenti, villeggianti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nove rifugi per escursionisti aperti in Piemonte anche d’inverno; Il Calendario giorno per giorno del Viaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte dal'11 al 16 gennaio 2026.

