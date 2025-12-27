Fine 2025 con sole protagonista | stabilità diffusa pochi disturbi meteo in arrivo

Roma - Alta pressione dominante fino a San Silvestro, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia con nebbie in pianura e qualche disturbo al Sud. La tendenza meteo settimanale conferma una fase di tempo stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia, destinata a protrarsi fino alla fine dell’anno. La presenza di una robusta alta pressione sul Mediterraneo garantirà condizioni generalmente tranquille, con pochi disturbi atmosferici e un contesto climatico tipicamente invernale, ma senza fenomeni significativi su larga scala. Domenica 28 dicembre si aprirà con cieli sereni su tutto il Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

