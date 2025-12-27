Fine 2025 con sole protagonista | stabilità diffusa pochi disturbi meteo in arrivo

Fino alla fine del 2025, l’Italia sarà interessata da un’ampia area di alta pressione, garantendo condizioni di stabilità e sole su gran parte del paese. Le temperature rimarranno generalmente miti, con nebbie in pianura e qualche occasionale disturbo meteorologico al Sud. Questa fase si caratterizza per un clima prevalentemente soleggiato e senza grandi variazioni, offrendo un clima stabile e tranquillo in vista delle festività di fine anno.

Roma - Alta pressione dominante fino a San Silvestro, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia con nebbie in pianura e qualche disturbo al Sud. La tendenza meteo settimanale conferma una fase di tempo stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia, destinata a protrarsi fino alla fine dell’anno. La presenza di una robusta alta pressione sul Mediterraneo garantirà condizioni generalmente tranquille, con pochi disturbi atmosferici e un contesto climatico tipicamente invernale, ma senza fenomeni significativi su larga scala. Domenica 28 dicembre si aprirà con cieli sereni su tutto il Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo Leggi anche: Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo Leggi anche: Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Verso Capodanno con sole e gelate notturne. Ondata di freddo da San Silvestro (ma senza neve); Jeep chiude il 2025 oltre il milione di auto vendute e punta (anche) sull’elettrico; Meteo, tregua dal maltempo poi arriva il gelo: cosa ci aspetta per fine anno; Verso un Capodanno con il sole. Ma temperature più basse e gelate notturne. Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo - Alta pressione dominante fino a San Silvestro, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia con nebbie in pianura e qualche disturbo al ... abruzzo24ore.tv

Meteo Campania: torna il sole, ma in arrivo freddo e possibile svolta dopo Capodanno - Da oggi domenica 28 tempo in miglioramento, poi calo termico deciso: Capodanno stabile, primi giorni dell’anno più freddi ... 2anews.it

Meteo di fine anno a Verona: caldo in montagna, freddo in pianura - Meteo di fine anno, Verona si prepara a vivere alcuni giorni di tempo stabile ma decisamente anomalo dal punto di vista termico. veronaoggi.it

Alla fine il #natale è bellissimo anche con sole e temperature da dehor #anatalepuoi - facebook.com facebook

#Meteo: ultimo #Fine #Settimana del 2025 con più sole, poi arriva il freddo russo. #Parla il meteorologo #Gussoni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.