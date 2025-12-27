Fine 2025 con sole protagonista | stabilità diffusa pochi disturbi meteo in arrivo
Roma - Alta pressione dominante fino a San Silvestro, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia con nebbie in pianura e qualche disturbo al Sud. La tendenza meteo settimanale conferma una fase di tempo stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia, destinata a protrarsi fino alla fine dell’anno. La presenza di una robusta alta pressione sul Mediterraneo garantirà condizioni generalmente tranquille, con pochi disturbi atmosferici e un contesto climatico tipicamente invernale, ma senza fenomeni significativi su larga scala. Domenica 28 dicembre si aprirà con cieli sereni su tutto il Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Leggi anche: Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo
Leggi anche: Meteo, freddo in arrivo: addio sole, arrivano le piogge nel fine settimana
Verso Capodanno con sole e gelate notturne. Ondata di freddo da San Silvestro (ma senza neve); Bracco, le indagini sul ritratto di Ito Mancho del Tintoretto nell’eredità di Osaka; Meteo, tregua dal maltempo poi arriva il gelo: cosa ci aspetta per fine anno; Verso un Capodanno con il sole. Ma temperature più basse e gelate notturne.
Fine 2025 con sole protagonista: stabilità diffusa, pochi disturbi meteo in arrivo - Alta pressione dominante fino a San Silvestro, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia con nebbie in pianura e qualche disturbo al ... abruzzo24ore.tv
Meteo – Sole e Maestrale! Un cambio di rotta per la fine dell’anno ci attende! Parola di Giuseppe De Vitis di Supermeteo.com Riascolta qui - facebook.com facebook
#Meteo: ultimo #Fine #Settimana del 2025 con più sole, poi arriva il freddo russo. #Parla il meteorologo #Gussoni x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.