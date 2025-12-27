Finanziavano Hamas con associazioni benefiche | arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun
Un'operazione congiunta di Digos e Guardia di finanza ha scoperto linee di finanziamento ad Hamas per oltre sette milioni di euro tramite associazioni di sostegno alla popolazione palestinese. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei. 🔗 Leggi su Today.it
