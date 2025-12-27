Finanziavano Hamas | 9 arresti a Genova Piantedosi | Celavano la loro attività con il paravento della Palestina

Arrestati da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni. Tra gli arrestati c'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, che gli investigatori definiscono 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Finanziavano Hamas: 9 arresti a Genova. Piantedosi: "Celavano la loro attività con il paravento della Palestina" Leggi anche: Terrorismo,finanziavano Hamas:9 arresti Leggi anche: Genova, arrestate nove persone: «Finanziavano Hamas» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Google News: il fatto del giorno. Finanziavano Hamas: 9 arresti/ Tra loro anche Mohammad Hannoun, presidente associazione palestinesi in Italia - Hanno finanziato Hamas con 7 milioni di euro: arrestate nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi in Italia ... ilsussidiario.net

Terrorismo islamico, finanziavano Hamas: 9 arresti. Pro Pal e ‘genovese’ Hannoun in carcere - C’è anche il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, il “genovese” Mohammad Hannoun, nell’operazione antiterrorismo islamico della Polizia e della Guardia di Finanza, che stamane hanno ... ligurianotizie.it

Associazioni italiane finanziavano Hamas: nove arresti e otto milioni sequestrati - Secondo gli investigatori, Mohammad Hannoun sarebbe inserito nella struttura internazionale di Hamas e ... globalist.it

Genova, arrestate nove persone: «Finanziavano Hamas». Tra di loro anche il presidente dell’associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Avrebbero donato oltre sette milioni di euro attraverso associazioni benefiche x.com

Finanziavano Hamas, tra gli arrestati anche il presidente dei Palestinesi in Italia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.