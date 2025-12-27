Finanziavano Hamas | 9 arresti a Genova Piantedosi | Celavano la loro attività con il paravento della Palestina

Arrestati da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni. Tra gli arrestati c'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, che gli investigatori definiscono 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

