Finanziavano Hamas | 9 arresti a Genova Piantedosi | Celavano la loro attività con il paravento della Palestina
Arrestati da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni. Tra gli arrestati c'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, che gli investigatori definiscono 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Finanziavano Hamas: 9 arresti a Genova. Piantedosi: "Celavano la loro attività con il paravento della Palestina"
Leggi anche: Finanziavano Hamas con beneficenza, 9 arresti a Genova. In manette Mohammad Hannoun – Il video
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni, 9 arresti; Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti a Genova. C’è anche il presidente dei palestinesi in Italia; Terrorismo, associazioni italiane finanziano Hamas: sette arresti e milioni sequestrati; Finanziavano Hamas tramite associazioni: 9 arresti in Italia.
Finanziavano Hamas: 9 arresti a Genova. Piantedosi: "Celavano la loro attività con il paravento della Palestina" - Per gli indagati è stata disposta dal Gip, su richiesta della Dda di Genova, la custodia cautelare in carcere. ilfoglio.it
Terrorismo islamico, finanziavano Hamas: 9 arresti. Pro Pal e ‘genovese’ Hannoun in carcere - C’è anche il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, il “genovese” Mohammad Hannoun, nell’operazione antiterrorismo islamico della Polizia e della Guardia di Finanza, che stamane hanno ... ligurianotizie.it
Finanziavano Hamas: 9 arresti/ Tra loro anche Mohammad Hannoun, presidente associazione palestinesi in Italia - Hanno finanziato Hamas con 7 milioni di euro: arrestate nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi in Italia ... ilsussidiario.net
Finanziavano Hamas attraverso associazioni di beneficenza: nove arresti in Italia Link nel primo commento - facebook.com facebook
Finanziavano Hamas, Cavandoli (Lega): “Bloccare fondi da Italia per terrorismo, la Sinistra prenda distanze” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.