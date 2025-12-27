Finanziato un intervento di restauro delle porte della chiesa madre di Mascali

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento atteso che restituisce dignità e bellezza al cuore spirituale della città. Prenderanno il via a breve i lavori di ristrutturazione dei quattro portoni d’ingresso della chiesa madre di Mascali. Si tratta di un’operazione di restauro conservativo fondamentale per preservare il valore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

