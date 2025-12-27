Finanziamenti ad Hamas | un arresto anche a Firenze L’uomo procurava soldi per i terroristi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, coordinata da Genova, ha coinvolto anche la Toscana. Uno degli arresti è stato fatto dai Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell'Oltrarno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

