Finanziamenti ad Hamas | un arresto anche a Firenze L’uomo procurava soldi per i terroristi

L'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, coordinata da Genova, ha coinvolto anche la Toscana. Uno degli arresti è stato fatto dai Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell'Oltrarno

