Scoperti bonifici bancari verso associazioni con sede a Gaza “dichiarate illegali da Israele, perché controllate da o comunque collegate ad Hamas”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it