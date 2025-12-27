Finanziamenti ad Hamas per sette milioni 9 arresti L’indagine partita da Genova | I nomi | Le associazioni | Video
Scoperti bonifici bancari verso associazioni (con sedi a Genova e Milano) “dichiarate illegali da Israele, perché controllate da o comunque collegate ad Hamas”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova | I nomi | Le associazioni coinvolte
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova | I nomi di tutti gli accusati
Quando i regali di Natale sono poco graditi. In Francia è 'boom' di rivendite online; Marcianise, inseguimento e droga lanciata dall’auto: arrestato 34enne per spaccio; Con l'elicottero sulle piste da sci, Bortolo Giorgio Oliva si difende: «Atterrato in un'area privata, nessuno era in pericolo».
Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it
Finanziamenti a Hamas dall’Italia: nove arresti e sequestri per 8 milioni di euro - Operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di finanza coordinata dalla Dda di Genova: smantellata una rete che avrebbe trasferito circa 7 milioni di euro a Hamas attraverso associazioni. altoadige.it
Finanziamenti per sette milioni di euro ad Hamas da società di beneficenza: nove arresti a Genova - Nove persone sono finite in carcere e sono stati sequestrati beni per oltre sette milioni di euro, su disposizione del gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo ... telenord.it
Nove arresti a #Genova, finanziamenti per 8 milioni di euro (sotto sequestro) alla rete del terrore di #Hamas. In manette anche #Hannoun, presidente dei Palestinesi italiani x.com
Finanziamenti ad Hamas per sette milioni di euro: arrestato anche il presidente dell'associazione dei Palestinesi in Italia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.