Finanziamenti ad Hamas per sette milioni 9 arresti L’indagine partita da Genova | I nomi | Le associazioni coinvolte
Scoperti bonifici bancari verso associazioni (con sedi a Genova e Milano) “dichiarate illegali da Israele, perché controllate da o comunque collegate ad Hamas”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova | I nomi di tutti gli accusati
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova
Marcianise, inseguimento e droga lanciata dall’auto: arrestato 34enne per spaccio.
Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro, nove arresti a Genova - Le operazioni finanziarie sospette sarebbero passate attraverso associazioni di beneficenza. avvenire.it
Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti - L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si e dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che operano con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e, soprat ... msn.com
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni, 9 arresti. Fermato anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia. Hannoun è considerato "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica". #ANSA x.com
LA RETE SEGRETA DI FINANZIAMENTI DI HAMAS: SEQUESTRI, MERCATO NERO E ASSE VINCENTE CON L'IRAN | di Paolo Crucianelli La rivelazione dello Shin Bet e dell’IDF sulla rete clandestina di cambiavalute gestita da Hamas in Turchia mette final - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.