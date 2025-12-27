Finanziamenti ad Hamas l’inchiesta arriva anche a Sassuolo
Modena, 27 dicembre 2025 – C’è anche un 52enne di Sassuolo fra i nove indagati, e destinatari di una misura cautelare in carcere, nell’ambito dell’inchiesta nata in Toscana in merito ai presunti finanziamenti per sette milioni di euro ad Hamas, attraverso l’attività di alcune associazioni. Fra i nove destinatari di misure cautelari, su imput della Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo, risulta un 52enne, Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, dipendente di un’associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) di cui è, secondo quanto emerge dall’inchiesta, referente per la raccolta delle donazioni nelle regioni del nord est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
