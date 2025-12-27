Finanziamenti ad Hamas corteo a Milano per gli arrestati | Liberi subito la solidarietà non è terrorismo – Video

Alcune centinaia di persone sono arrivate nel pomeriggio di sabato 27 dicembre in piazza Cavour, a Milano, a un presidio per protestare contro gli arresti disposti dalla magistratura genovese contro nove presunti finanziatori di Al Fatah. “La solidarietà non è terrorismo” è scritto su uno striscione. Oltre a bandiere palestinesi quelle di Potere al Popolo e dei Slai Cobas e altri movimenti. “Liberi subito, liberi tutti”, era scritto su un altro striscione. Successivamente il corteo ha percorso via Senato ed è arrivato in corso Buenos Aires. Cori contro Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

