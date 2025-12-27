Finanziamenti ad Hamas corteo a Milano per gli arrestati | Liberi subito la solidarietà non è terrorismo – Video
Alcune centinaia di persone sono arrivate nel pomeriggio di sabato 27 dicembre in piazza Cavour, a Milano, a un presidio per protestare contro gli arresti disposti dalla magistratura genovese contro nove presunti finanziatori di Al Fatah. “La solidarietà non è terrorismo” è scritto su uno striscione. Oltre a bandiere palestinesi quelle di Potere al Popolo e dei Slai Cobas e altri movimenti. “Liberi subito, liberi tutti”, era scritto su un altro striscione. Successivamente il corteo ha percorso via Senato ed è arrivato in corso Buenos Aires. Cori contro Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Terrorismo, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: le immagini delle perquisizioni a Milano
Leggi anche: Terrorismo, finanziamenti per 7 mln ad Hamas: 9 arresti a Genova
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro, nove arresti a Genova - Le operazioni finanziarie sospette sarebbero passate attraverso associazioni di beneficenza. avvenire.it
Antiterrorismo, dall’Italia finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro. Nove arresti - Nove persone e tre società avrebbero celato il sostegno dietro associazioni benefiche. milanofinanza.it
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni, 9 arresti - Coinvolto anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun considerato un 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. ansa.it
7 milioni di finanziamenti ad Hamas: le immagini delle perquisizioni x.com
Finanziamenti ad Hamas per circa 7 milioni di euro utilizzando i fondi di beneficienza di tre società. Con queste accuse la Digos di Genova ha arrestato oggi 9 persone. Tra loro c'è anche Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione dei palestinesi in - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.