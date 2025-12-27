Finanziamenti ad Hamas chi è Mohammed Hannoun

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Io non faccio parte di Hamas, io sono simpatizzante di Hamas". Parlava così Mohammed Hannoun durante una manifestazione per la Palestina lo scorso agosto. L'architetto 63enne con passaporto giordano, residente a Genova e in Italia da oltre 40 anni è considerato la mente della rete che dall'Italia finanziava Hamas. Gli oltre 7 milioni di euro finiti nelle mani degli islamisti sono passati anche dalla fondazione di beneficenza da lui presieduta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Finanziamenti ad Hamas, chi è Mohammed Hannoun

