Stavo facendo tutt’altro quando qualcuno dalla redazione mi ha scritto: «Smetti tutto quello che stai facendo e guarda Heated Rivalry ». Ho pensato fosse l’ennesima cosa di nicchia, una di quelle serie che circolano sottotraccia tra fandom molto specifici. E invece, nel giro di pochi giorni, è successo qualcosa di imprevisto: Heated Rivalry è letteralmente esplosa, diventando anche protagonista di una storia di GQ Hype in US. Da piccola produzione canadese, girata in soli 36 giorni, e partita senza troppo rumore, si è trasformata in un fenomeno globale capace di scalare le classifiche, far impazzire i social e catalizzare una fandom voracissima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Finalmente una storia queer non depressiva e anche molto, molto eccitante

Leggi anche: Le pensioni sono un problema molto italiano, ma anche molto europeo

Leggi anche: Jennifer Aniston: “Il mio fidanzato è molto speciale, molto normale e molto gentile”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il trailer di Bridgerton Stagione 4 è finalmente online. Benedict è il nuovo protagonista e la sua storia d’amore promette di essere la più romantica di sempre: un ballo in maschera, una dama misteriosa e un destino tutto da scrivere. È l’inizio della storia più - facebook.com facebook