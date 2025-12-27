Finalmente qualcuno lo dice | Miriam Leone racconta una grande verità sulla maternità
Miriam Leone racconta senza filtri la maternità: tra carriera, giudizi sociali e mancanza di sostegni reali, una verità che molte donne conoscono bene. Leggi anche: Miriam Leone è figlia di Sergio Leone? Ha figli? Sapete dove vive col marito e che film ha fatto? Parlare di maternità, ancora oggi, non è mai semplice. Farlo senza retorica, mettendo in luce difficoltà, contraddizioni e giudizi sociali, lo è ancora di più. Miriam Leone ha scelto di farlo apertamente, raccontando la sua esperienza di madre e di donna che continua a lavorare in un settore esigente come quello del cinema. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice ha affrontato il tema senza edulcorarlo, definendo la maternità, in tutte le sue forme, « ancora un tabù ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
