Final Fantasy Square Enix chiede l’opinione dei fan con un nuovo nuovo questionario
Square Enix torna a rivolgersi direttamente alla propria community globale: con un nuovo questionario online, la storica casa giapponese invita i fan di Final Fantasy ad esprimere la propria opinione sulla serie, sui prodotti recenti e sugli interessi futuri. L’iniziativa non offre premi, ma punta a raccogliere dati concreti sul pubblico, cercando in questo modo di dare una forma precisa. Precisiamo comunque che il tempo per partecipare è limitato, ma il peso delle risposte potrebbe essere significativo. Il questionario è composto da 34 domande e può essere compilato fino al 9 gennaio 2026 e partecipare è necessario avere almeno 16 anni, oltre che accettare l’informativa sulla privacy e i termini di servizio indicati da Square Enix. 🔗 Leggi su Game-experience.it
