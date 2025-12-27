Filo-Hamas arrestati imam di Firenze | è una bolla di sapone

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Izzedin Elzir, imam di Firenze, commenta l'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas con un arresto anche nel capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

filo hamas arrestati imam di firenze 232 una bolla di sapone

© Imolaoggi.it - Filo-Hamas arrestati, imam di Firenze: “è una bolla di sapone”

Leggi anche: Inchiesta sui soldi a Hamas, parla l’imam di Firenze: “Bolla di sapone, coinvolte persone che fanno del bene”

Leggi anche: Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai: “Fare luce su sostenitori terrorismo”. Imam di Firenze: “Bolla di sapone”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'imam di Lecce che studia da leader e fa anche l'elogio del capo di Hamas.

filo hamas arrestati imamArresti per i finanziamenti ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione” | Reazioni e polemiche - Attacchi alla sinistra rispetto alla figura dell’imam Hannoun. ilsecoloxix.it

filo hamas arrestati imamL'imam di Lecce che studia da leader e fa anche l'elogio del capo di Hamas - Opinioni, che diventano più discutibili quando pubblica la foto di Haniyeh, leader di Hamas, ucciso a Teheran dagli israeliani. msn.com

La sinistra protesta in Prefettura per chiedere il rilascio del leader filo Hamas - Ci mancava solo la solidarietà espressa nei confronti di un appartenente alla fratellanza musulmana. iltempo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.