Filo-Hamas arrestati imam di Firenze | è una bolla di sapone
Izzedin Elzir, imam di Firenze, commenta l'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas con un arresto anche nel capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L'imam di Lecce che studia da leader e fa anche l'elogio del capo di Hamas.
Arresti per i finanziamenti ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione” | Reazioni e polemiche - Attacchi alla sinistra rispetto alla figura dell’imam Hannoun. ilsecoloxix.it
L'imam di Lecce che studia da leader e fa anche l'elogio del capo di Hamas - Opinioni, che diventano più discutibili quando pubblica la foto di Haniyeh, leader di Hamas, ucciso a Teheran dagli israeliani. msn.com
La sinistra protesta in Prefettura per chiedere il rilascio del leader filo Hamas - Ci mancava solo la solidarietà espressa nei confronti di un appartenente alla fratellanza musulmana. iltempo.it
Milano, perquisita e sequestrata la sede dell’associazione filo-palestinese “La Cupola d’Oro”: l’intervento di Polizia e Guardia di Finanza si inserisce nell’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone con l’accusa di finanziamento a Hamas. Tra gli indag - facebook.com facebook
Pazzesco che la sinistra continui in questa patetica difesa di un personaggio filo Hamas e con rapporti consolidati con islamisti e estremisti. Da Boldrini a Albanese tutti a difendere l' #imam #Shahin nonostante anche i giudici abbiano confermato collegamenti x.com
