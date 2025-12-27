LECCE – Il conto alla rovescia può iniziare e da lunedì prossimo da Taranto il grande viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, come da programma, è pronto a vivere la ventitreesima tappa italiana riversandosi nella provincia di Lecce. Il 30 dicembre sarà Lecce, dalle 17 alle 19,30. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: A Mattinata torna ‘FèXtra’: ospiti Gegè Telesforo e l’Orchestra della Notte della Taranta

Leggi anche: Milano Cortina 2026, fiamma olimpica accolta oggi in Italia da Mattarella

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiamma olimpica, a Lecce accolta dalla danza della Notte della Taranta. Preparativi a Nardò e Gallipoli; Da Nardò a Lecce, il Salento accoglie la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026.

Fiamma olimpica, a Lecce accolta dalla danza della Notte della Taranta. Preparativi a Nardò e Gallipoli - Il prossimo 30 dicembre il passaggio della carovana olimpica in provincia di Lecce che attraverserà anche Presicce- lecceprima.it