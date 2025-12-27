Festival del Circo di Montecarlo 2025 2026: la 47esima edizione su Rai 1. Anticipazioni, conduttori, ospiti, numeri, giocolieri, artisti, cast, acrobati, quante puntate, location, streaming. Torna come di consueto per il periodo delle festività natalizie l’appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo. In programma due grandi prime serate su Rai 1, sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio, dalle ore 21.30. Due serate ricche di spettacoli e grandi numeri, per appassionare grandi e piccini. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, conduttori, numeri. Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale ed è giunto quest’anno alla 47esima edizione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Festival del Circo di Montecarlo: la 47esima edizione su Rai 1

Leggi anche: Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con Laura Barth e Alessandro Serena

Leggi anche: Festival del Circo di Montecarlo, la 47ª edizione stasera in tv: le anticipazioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Festival del Circo di Montecarlo, la 47ª edizione stasera in tv: le anticipazioni; Festival del Circo di Montecarlo 2025, show e polemiche su Rai 1: spariscono gli animali. Cosa succede; RAI 1 * FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO (21.30) : «RITORNA LA 47^ EDIZIONE, DUE PRIME SERATE CON ARTISTI INTERNAZIONALI E I PREMI CLOWN D'ORO; Festival del Circo di Montecarlo 2026: date, programma e biglietti.

Il Festival del Circo di Montecarlo del 27 dicembre su Rai 1 è in diretta o registrato? - Il Festival del Circo di Montecarlo del 27 dicembre su Rai 1 è in diretta o registrato? tag24.it