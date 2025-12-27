Festeggiamenti di fine anno | le misure di sicurezza stop a petardi e fuochi
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Festeggiamenti di f ine anno: le misure di sicurezza. Firmata l’ordinanza che dispone nei giorni di mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026 il divieto di accendere fuochi d’artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in tutta l’area del centro storico della città. Inoltre, dalle 12 di mercoledì alle 7 di giovedì, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali, che siano in sede fissa, temporanei o in area pubblica, compresi i laboratori artigianali e distributori automatici di qualsiasi tipo i cui locali si trovano nel raggio di 200 metri da piazza della Libertà, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Petardi e fuochi vietati per Halloween: fino a 104 euro di multa
Leggi anche: Feste di Natale e Capodanno, il piano sicurezza del Comune: vietati dj set all'aperto, stop ai fuochi d'artificio
Rafforzamento delle misure di sicurezza per le festività di fine anno; Natale e Capodanno a Roma, pianificate in Questura le misure di sicurezza per eventi religiosi e concerti; Webinar sul Programma FESR 2021-27: focus sulla Misura MATCHIN per l’innovazione delle PMI; Capodanno sotto divieto: stop a botti e alcol, scattano i controlli.
Festeggiamenti di fine anno: le misure di sicurezza, stop a petardi e fuochi - Firmata l’ordinanza che dispone nei giorni di mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026 il divieto di accendere fuochi d’artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in t ... lanazione.it
Festa di fine anno ad Arezzo: stop ai botti nel centro della città. Le altre limitazioni - Stop ai botti nel centro città, ecco anche le altre limitazioni disposte dal Comune di Arezzo per i festeggiamenti di fine anno. corrierediarezzo.it
Bressanone: botti di fine anno, volontari a tutela degli animali - Il Comune ha pensato di rafforzare le misure di sicurezza al parco del Lido ed evitare il ripetersi di quanto accaduto ad esempio un anno fa, con decine di volatili rivenuti senza vita nei giorni di f ... altoadige.it
Rimini capitale dei festeggiamenti di fine anno, tra eventi speciali, gli spettacoli pirotecnici in piazza Malatesta e la piazza del liscio. La maratona di dj set al Cocoricò ha invece inizio tre giorni prima. Musica e balli un po' ovunque da Ravenna a Riccione. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.