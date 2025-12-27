Festeggiamenti di fine anno | le misure di sicurezza stop a petardi e fuochi

Arezzo, 27 dicembre 2025 – Festeggiamenti di f ine anno: le misure di sicurezza. Firmata l’ordinanza che dispone nei giorni di mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026 il divieto di accendere fuochi d’artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in tutta l’area del centro storico della città. Inoltre, dalle 12 di mercoledì alle 7 di giovedì, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali, che siano in sede fissa, temporanei o in area pubblica, compresi i laboratori artigianali e distributori automatici di qualsiasi tipo i cui locali si trovano nel raggio di 200 metri da piazza della Libertà, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

