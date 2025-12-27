Quarant’anni compiuti i per il Presepe Vivente di Barga, il più antico dell’intera Valle del Serchio ed il secondo nato in provincia di Lucca. La prima edizione che risale al 23 dicembre del 1985 e nella stessa data, nonostante il tempo incerto che non prometteva nulla di buono, la macchina organizzativa coordinata dal comune di Barga e arricchita da tanti volontari ed associazioni ha lavorato bene ed ha offerto uno spettacolo all’altezza di questo importante anniversario. A coordinare tutta la macchina organizzativa e dei figuranti per il comune di Barga Maresa Andreotti e Filippo Lunardi: "Ci ha fatto molto piacere la grande e sentita partecipazione che c’è stata dalla gente, ma soprattutto il gran lavoro di tutti i figuranti che sono stati ben 160, ma soprattutto la passione che abbiamo visto nel rendere indimenticabile questa edizione dei quarant’anni – hanato Maresa Andreotti e Filippo Lunardi – e ci fa ben sperare, visto il prezioso e numeroso supporto, anche la presenza dei giovani per dare un futuro a questa manifestazione che è nel cuore dei barghigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa grande a Barga. Il presepe vivente celebra i 40 anni e batte il maltempo

Leggi anche: Rinviato per maltempo il presepe vivente 2025 di Villamagna

Leggi anche: Bevagna, torna il presepe vivente e celebra il Cantico delle Creature

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Festa grande a Barga. Il presepe vivente celebra i 40 anni e batte il maltempo; Babbo Natale ha fatto sosta a Barga; VIDEO, una FESTA con i FIOCCHI per il NATALE e i 100 ANNI del BARGA; Grande SPIRITO di APPARTENENZA per la FESTA di NATALE della FOLGOR.

Un bel quarantesimo compleanno per il Presepe Vivente di Barga - Ieri sera sono stati celebrati i 40 anni esatti del Presepe Vivente di Barga, il più antico dell’intera Valle del Serchio ed il secondo nato in provincia ... giornaledibarga.it

Penne nere a Barga, una giornata di festa per oltre 400 partecipanti - Splendida accoglienza alla terza edizione del Raduno degli Alpini Toscani Lucca, 13 ottobre 2025 – Barga ha regalato una ... lanazione.it

La Festa del 25 aprile a Barga . Tanti appuntamenti istituzionali per gli 80 anni della Liberazione - Organizzati dall’amministrazione, con l’associazione nazionale partigiani e tutte le associazioni d’arma . lanazione.it

Sassari, via Asproni chiude al traffico per una grande festa: ecco i dettagli dell’Aspro Block Party - facebook.com facebook

Possibile amichevole Napoli-Boca Juniors allo stadio Maradona Il club azzurro festeggerà i 100 anni dalla nascita il prossimo 1° agosto 2026: per quell'occasione la società sta lavorando a una grande festa che possa coinvolgere tutti i tifosi del Napoli n x.com