La separazione tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz continua a far discutere il mondo del tennis. Dopo le prime dichiarazioni rilasciate alla stampa spagnola, l’ex numero uno al mondo è tornato sull’argomento, aggiungendo nuovi retroscena su una rottura che ha sorpreso molti, soprattutto per la durata e la profondità del rapporto tra allenatore e giocatore. Ferrero aveva iniziato a seguire Alcaraz quando Carlos aveva appena 15 anni, accompagnandolo fino ai vertici del tennis mondiale. La decisione di interrompere il rapporto professionale, maturata dal tennista e dal suo entourage, è arrivata però in modo inatteso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ferrero rivela nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: “C’erano alcune cose che non potevo accettare”

Leggi anche: Ferrero rivela nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: “C’erano alcune cose che non potevo accettare”

Leggi anche: Alcaraz-Ferrero: i retroscena della rottura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alcaraz, l'ex tennista rivela tutto: ecco chi sarà il suo prossimo allenatore dopo l'addio a Ferrero; Bertolucci rivela il retroscena sulla clamorosa rottura tra Alcaraz e Ferrero: conferme dalla Spagna; Carlos Alcaraz annuncia la separazione da coach Ferrero; Alcaraz si separa da coach Ferrero: “grazie per aver trasformato miei sogni in realtà”.

Ferrero rivela nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: “C’erano alcune cose che non potevo accettare” - Juan Carlos Ferrero svela i motivi profondi della rottura con Carlos Alcaraz, tra divergenze contrattuali e situazioni personali ... fanpage.it