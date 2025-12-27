Ferrarese: “Vincere aiuta a vincere, il Napoli è carico, contro la Cremonese sarà una partita delicata, perché è una squadra fastidiosa, con tanto entusiasmo, è una neopromossa”. A StileTv nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Ferrarese, doppio ex di Cremonese-Napoli. Queste le sue parole: Ferrarese: “La sensazione che mi dà il Napoli è quella di essere una squadra carica”. “La sensazione che mi dà il Napoli è quella di essere una squadra carica. Portare a casa la Supercoppa è sempre importante, io dico sempre che vincere aiuta a vincere. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Ferrarese: "Napoli carico, contro la Cremonese sarà una partita delicata, perché …"

