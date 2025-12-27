Fermati i finanziatori di Hamas | anche la stampa israeliana plaude all' inchiesta italiana
La notizia dell' arresto di Mohammad Hannoun, nell'ambito di una maxi-inchiesta riguardante appartenenza e finanziamento ad organizzazioni con finalità di terrorismo condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova, è arrivata anche in Israele. L'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti rispettivamente di nove indagati destinatari tutti della custodia in carcere era stata emessa questa mattina dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo del capoluogo ligure, e ha riguardato principalmente l 'architetto giordano filo Hamas che era già stato raggiunto da un foglio di via a Milano nonché finito nella black list del Dipartimento del Tesoro statunitense perché accusato di essere un finanziatore proprio dei terroristi che hanno organizzato gli attacchi del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Membri e finanziatori di Hamas, 9 arresti a Genova: c’è anche presidente associazione palestinesi in Italia
Leggi anche: Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia
