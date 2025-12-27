Fentanyl ministero della Salute pubblica circolare | il decalogo per le farmacie
(Adnkronos) – Il ministero della Salute ha pubblicato online sul proprio sito la nuova circolare volta a "contrastare l'uso improprio e la diffusione illegale del fentanyl e dei suoi analoghi", diramata attraverso la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, Ufficio centrale stupefacenti. Con il documento vengono "rafforzati i controlli sulle prescrizioni" dell'analgesico e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Influenza 2025/26: circolazione anticipata e molti casi tra i bambini. Circolare Ministero Salute
Leggi anche: Il Ministero della Salute ha richiamato queste noci: non devi consumarle se le hai acquistate
Sorveglianza fentanyl: il intensifica i controlli sulle ricette e rafforza la vigilanza; Fentanyl. Le farmacie diventano sentinelle: il Ministero della Salute vara un decalogo anti-abusi sugli oppioidi; Fentanyl, è allerta rossa: il ministero affida ai farmacisti un ruolo chiave contro abusi e traffici ·; Farmacisti in prima linea contro il Fentanyl: il piano del ministero.
Fentanyl, ministero della Salute pubblica circolare: il decalogo per le farmacie - Rafforzati i controlli sulle prescrizioni dei farmaci contenenti l'analgesico o analoghi ... msn.com
Allarme fentanyl, il Ministero della Salute vara un decalogo: stretta su prescrizioni e farmacie - Il Ministero della Salute pubblica un decalogo con 10 regole per farmacie e medici per fermare abusi e traffici illegali di oppioidi. tag24.it
Fentanyl, via a controlli rafforzati su prescrizioni cartacee - Il ministero della Salute ha diramato indicazioni operative per le farmacie, in attesa della ricetta dematerializzata, per prevenire usi impropri di Fentanyl. farmaciavirtuale.it
A #StudioAperto il mio intervento sul decalogo del Ministero della Salute per arginare la piaga del #Fentanyl e delle benzodiazepine - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.