Fentanyl ministero della Salute pubblica circolare | il decalogo per le farmacie

(Adnkronos) – Il ministero della Salute ha pubblicato online sul proprio sito la nuova circolare volta a "contrastare l'uso improprio e la diffusione illegale del fentanyl e dei suoi analoghi", diramata attraverso la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, Ufficio centrale stupefacenti. Con il documento vengono "rafforzati i controlli sulle prescrizioni" dell'analgesico e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

