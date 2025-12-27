Fedrizzi amaro | C’è rammarico per il primo set

Un primo set che aveva fatto anche ben sperare con quattro punti di vantaggio gestiti a lungo ma che non sono bastati alla Yuasa Battery Grottazzolina per cercare di portare via qualcosa da Verona che alla fine ha accelerato il passo e allungato in maniera decisiva, soprattutto nel secondo e terzo set. A confermare che la chiave di volta della gara è stata in quel primo set è Michele Fedrizzi nel post gara: "Quel primo parziale è un grandissimo rammarico, ricordando anche quello che avevamo saputo fare contro Verona proprio lo scorso anno. Avevamo gestito nel miglior modo il primo set poi un gran turno al servizio nel finale di set da parte loro ci ha messo in enorme difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

