EA Sports ha rilasciato una delle Sfide Creazione Rosa (SBC) più interessanti di questa promo: Kadidiatou Diani in versione Jolly Invernale. Con una valutazione di 89 e un upgrade alle 5 stelle abilità, questa carta si candida a essere un elemento imprescindibile per chiunque cerchi velocità e tecnica sulla fascia destra o al centro dell’attacco. Analisi tecnica: un incubo per le difese. La carta di Diani è pura potenza esplosiva. Con 93 di velocità e 89 di dribbling, è capace di saltare l’uomo con estrema facilità, supportata ora dalle 5 stelle abilità che le permettono di eseguire ogni giocata del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Diani Jolly Invernale 89: ecco come sbloccare l’ala più devastante della Ligue 1

Leggi anche: FC 26 Kirby Jolly Invernale gratis: come sbloccare la trequartista del Chelsea in poche partite

Leggi anche: FC 26 Gnabry Jolly Invernale gratis: ecco come completare l’obiettivo in meno di un’ora

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

FC 26 Gnabry Jolly Invernale gratis: ecco come completare l’obiettivo in meno di un’ora; FC 26 Kirby Jolly Invernale gratis: come sbloccare la trequartista del Chelsea in poche partite; FC 26 Obiettivo: Punteggio Bonus Torneo Jolly Invernali; FC 26 SBC: Paulo Dybala Jolly Invernali (89 OVR).

«Sono un jolly nel mazzo di carte della vita.» - facebook.com facebook