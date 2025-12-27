FC 26 Chawinga Jolly Invernale 87 | la punta più veloce del gioco torna con un upgrade imperdibile

27 dic 2025

EA Sports ha rilasciato la sfida creazione rosa (SBC) di Temwa Chawinga, una delle giocatrici più amate dalla community per la sua velocità devastante e la sua forza fisica. Questa versione Jolly Invernale riceve un potenziamento fondamentale: le 5 stelle piede debole, che la rendono letale sotto porta da qualsiasi angolazione. Analisi della carta: velocità e potenza pura. Chawinga è da sempre considerata una delle carte più “buggate” del gioco, e questa versione da 87 conferma il perché. Con 92 di velocità e un incredibile 85 di fisico, è una delle poche ali capaci di resistere ai contrasti dei difensori più pesanti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

