FC 26 Chawinga Jolly Invernale 87 | la punta più veloce del gioco torna con un upgrade imperdibile

EA Sports ha rilasciato la sfida creazione rosa (SBC) di Temwa Chawinga, una delle giocatrici più amate dalla community per la sua velocità devastante e la sua forza fisica. Questa versione Jolly Invernale riceve un potenziamento fondamentale: le 5 stelle piede debole, che la rendono letale sotto porta da qualsiasi angolazione. Analisi della carta: velocità e potenza pura. Chawinga è da sempre considerata una delle carte più “buggate” del gioco, e questa versione da 87 conferma il perché. Con 92 di velocità e un incredibile 85 di fisico, è una delle poche ali capaci di resistere ai contrasti dei difensori più pesanti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Chawinga Jolly Invernale 87: la punta più veloce del gioco torna con un upgrade imperdibile Leggi anche: FC 26 SBC Ripetibile: 85-87 Upgrade – L’Opportunità Quotidiana per Carte con OVR Alto Leggi anche: FC 26 Diani Jolly Invernale 89: ecco come sbloccare l’ala più devastante della Ligue 1 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. FC 26 Kirby Jolly Invernale gratis: come sbloccare la trequartista del Chelsea in poche partite - EA Sports ha rilasciato un nuovo obiettivo dedicato a Francesca Kirby, stella del Chelsea e della nazionale inglese. imiglioridififa.com

FC 26, tutte le novità di gameplay: Nuove meccaniche di tiro e di passaggio, PlayStyles, Ruoli Giocatore, FUT rivisitato e altro ancora - Nella giornata di ieri EA Sports ha finalmente condiviso il trailer gameplay dell’atteso FC 26 – che uscirà il 26 settembre 2025 – e che ci ha dato un assaggio delle nuove funzionalità (alcune davvero ... 4news.it

FC 26, tutto quello che sappiamo: Data di uscita, bonus pre-order, nuove carte, icone e licenze - FC 26 avrà presto l’attenzione di tutti i giocatori, poiché il ciclo del suo predecessore, FC 25 (qui la nostra recensione completa), sta per entrare nelle sue fasi finali. 4news.it

