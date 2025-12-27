Famiglia nel bosco nuova istanza contro ordinanza del TM i legali respingo accuse contro i genitori | Bimbi hanno atteggiamenti ordinari

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sostegno della richiesta, la difesa ha allegato una serie di fotografie che ritraggono i bambini in situazioni comuni come al supermercato, in un centro commerciale e durante momenti di gioco e svago I legali della famiglia nel bosco hanno presentato una nuova istanza contro l’ordinanza del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia nel bosco nuova istanza contro ordinanza del tm i legali respingo accuse contro i genitori bimbi hanno atteggiamenti ordinari

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza del TM, i legali respingo accuse contro i genitori: “Bimbi hanno atteggiamenti ordinari”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i legali presentano nuova istanza contro l'ordinanza del Tribunale dei minori

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza; Famiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento. «Ora hanno una casa confortevole e i bambini sono in buona salute»; Famiglia nel bosco, presentata nuova istanza per il ricongiungimento. Gli avvocati chiedono l'annullamento dell'ordinanza. Ora la famiglia dispone di casa confortevole; Famiglia nel bosco, le accuse contro la madre: «Insistente e diffidente».

famiglia bosco nuova istanzaFamiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi - Nominato come consulente lo psichiatra cattolico Cantelmi. ilfattoquotidiano.it

famiglia bosco nuova istanzaFamiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale ... tg24.sky.it

famiglia bosco nuova istanzaNuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco - I legali della famiglia nel bosco hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.