Le foto dei bambini sorridenti, con il cucchiaino del gelato in mano o durante le passeggiate al centro commerciale, arricchiscono quotidianamente il fascicolo sul caso della cosiddetta “famiglia del bosco”. Documenti, relazioni e testimonianze vengono raccolti dagli avvocati per tentare di. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l'allontanamento dei figli: scelto come consulente un ex fedelissimo di Papa Francesco

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Leggi anche: Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza; Famiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento. «Ora hanno una casa confortevole e i bambini sono in buona salute»; Famiglia nel bosco, presentata nuova istanza per il ricongiungimento. Gli avvocati chiedono l'annullamento dell'ordinanza. Ora la famiglia dispone di casa confortevole; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale insieme al papà nella struttura protetta: «Sarebbe un precedente per altri ospiti».

Famiglia nel bosco, nuova istanza per riavere i figli: “Non sono isolati dal mondo”. Tensioni tra la mamma e l’assistente sociale in comunità - Palmoli, nel ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion anche le fotografie dei fratellini al parco con gli amici, al supermercato e alle giostre. quotidiano.net