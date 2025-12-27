Natale senza figli, fratellini senza il calore dei genitori. Per la Famiglia nel bosco le festività sono trascorse nel peggiore dei modi (appena tre ore trascorse insieme) per la doppia bocciatura (in Corte d’Appello e al Tribunale per i minorenni) del ricongiungimento. Ma i legali della coppia anglo-australiana non si danno per vinti. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. E deciso l’allontanamento dei tre figli minori in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco: la coppia Trevallion si affida al super psichiatra Cantelmi, fedelissimo di papa Francesco

