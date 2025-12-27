Si definiscono loro stessi «addolorati» e «distrutti». Sono Catherine e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo anni trascorsi in una casa isolata tra gli alberi, lontano dai centri abitati e dalle consuetudini della vita urbana, oggi si trovano immersi in una realtà completamente diversa, regolata da norme rigide, continue valutazioni istituzionali e limiti ai contatti con i figli. Famiglia nel bosco a Palmoli: il caso continua a far discutere. Il loro precedente stile di vita, costruito su un rapporto stretto con la natura e su abitudini autonome, è stato interrotto in modo improvviso dagli interventi delle autorità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: la notizia è straziante

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la straziante notizia sul padre dei bambini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra; I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità, Salvini ai giudici: Vergogna, non appartengono allo Stato; Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia; Famiglia del bosco, mamma Catherine: «In comunità i miei tre figli sono ansiosi e non dormono.

Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra - Una madre e un padre, Catherine e Nathan, descritti con le stesse parole: addolorati, distrutti. msn.com