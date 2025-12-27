Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i legali dei genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l’ordinanza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Famiglia nel bosco, i legali presentano nuova istanza contro l'ordinanza del Tribunale dei minori

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza

Leggi anche: Famiglia nel bosco, l’ordinanza del Tribunale dei minori: cosa manca per far tornare i bimbi a casa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia nel bosco, i minori restano in casa-famiglia: genitori chiedono 50.000 euro a figlio per visite mediche. I legali chiariscono: Non passi l'idea di nucleo familiare selvaggio; Famiglia nel bosco, chiesta verifica sullo stato psichico dei genitori: l'ordinanza; Ricorso respinto per la 'famiglia nel bosco', il sindaco di Palmoli: 'Siamo fiduciosi, i giudici evidenziano miglioramenti'; Paura a Cupello, donna azzannata alla gamba dai randagi.

Legali famiglia nel bosco presentano nuova istanza contro l'ordinanza - I legali della famiglia nel bosco, Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i m ... msn.com