Famiglia nel bosco da gennaio scatta l’obbligo scolastico per i tre figli Il nodo trasporti spinge verso l’inserimento a Vasto
Da gennaio i tre figli della "famiglia nel bosco" frequenteranno la scuola a Vasto, poiché la distanza di un'ora dalla casa famiglia rende impossibile il pendolarismo verso Palmoli. Mentre il padre Nathan rimane nel casolare in attesa degli sviluppi giudiziari, la priorità del tutore è garantire l'istruzione dei minori evitando stress logistici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
