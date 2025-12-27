Famiglia nel bosco controperizia affidata allo psichiatra scelto da papa Francesco

"Abbiamo deciso di sostenere questa famiglia perché ci sembra giusto dare un supporto a delle persone in difficoltà, perché non ci sembra giusta questa decisione, vogliamo da liberi cittadini contestarla, e vogliamo far sì che questa famiglia torni unita". Paolo Lunghi, organizzatore del movimento "Famiglia nel bosco", annuncia l'iniziativa di solidarietà. Dal 17 gennaio, davanti alla casa nel bosco, arriverà un presidio di cittadini che a bordo di una roulotte sosterrà ogni giorno Nathan e il loro stile di vita. "Serve a sensibilizzare l'opinione pubblica, per dare un supporto logistico e morale a Nathan perché c'è una grossa fetta dell'Italia che lo supporta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, controperizia affidata allo psichiatra scelto da papa Francesco Leggi anche: Chi è Tonino Cantelmi, lo psichiatra di Papa Francesco pronto a cambiare le sorti della Famiglia nel bosco Leggi anche: Famiglia nel bosco: la coppia Trevallion si affida al super psichiatra Cantelmi, fedelissimo di papa Francesco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Famiglia nel bosco, la mossa per ribaltare il verdetto: il nuovo consulente - Nel destino della famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ci sono ancora mesi di separazione dai figli. msn.com

Famiglia nel bosco, perché l'avvocato ha lasciato: «Ingerenze. Non ho dormito». E il sindaco di Tufillo difende i neo rurali: «Sono una risorsa» - Dopo giorni di semplificazioni, fraintendimenti e giudizi, la famiglia neo rurale di Palmoli (Chieti) s’affida al silenzio. roma.corriere.it

Famiglia nel bosco, primo pranzo di Nathan nella nuova casa. Giovedì i genitori in tribunale: i legali chiedono il rientro dei bambini - Selfie, sorrisi e pranzo con pasta fatta a mano preparata dal ristoratore Armando Carusi insieme con la figlia Leonora. ilmessaggero.it

Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook

Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.