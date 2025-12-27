La donna ha dichiarato: "I media vogliono tenere le persone nella paura, la paura della morte causata dal coronavirus, per averne il controllo. Catherine Birmingham ha raccontato durante un’intervista del marzo 2022 le sue opinioni sul Covid e sui vaccini, esprimendo critiche al sistema e sot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham durante "pandemia" di covid: "La malattia é il vaccino, più ne creiamo più stiamo male, la cura é la natura"

Leggi anche: I cavalli, l’infortunio, la depressione e la svolta. Così Catherine Birmingham ha costruito con Nathan la famiglia nel bosco (con un testimone d’eccezione)

Leggi anche: Famiglia nel bosco, quando Catherine Birmingham scappò con i bambini a Bologna

