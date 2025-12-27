Famiglia nel bosco Catherine Birmingham durante pandemia di covid | La malattia é il vaccino più ne creiamo più stiamo male la cura é la natura
La donna ha dichiarato: "I media vogliono tenere le persone nella paura, la paura della morte causata dal coronavirus, per averne il controllo. Catherine Birmingham ha raccontato durante un’intervista del marzo 2022 le sue opinioni sul Covid e sui vaccini, esprimendo critiche al sistema e sot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: I cavalli, l’infortunio, la depressione e la svolta. Così Catherine Birmingham ha costruito con Nathan la famiglia nel bosco (con un testimone d’eccezione)
Leggi anche: Famiglia nel bosco, quando Catherine Birmingham scappò con i bambini a Bologna
Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: Abbiamo vissuto a stretto contatto; Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Le accuse a mamma Catherine: “Insistente e diffidente, preferisce lo scontro al bene dei figli”. Chi è la donna dalle tre vite; Famiglia nel bosco, le accuse contro la madre: «Insistente e diffidente».
Famiglia nel bosco, nuova istanza per riavere i figli: “Non sono isolati dal mondo”. Tensioni tra la mamma e l’assistente sociale in comunità - Palmoli, nel ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion anche le fotografie dei fratellini al parco con gli amici, al supermercato e alle giostre. quotidiano.net
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco - I legali della famiglia nel bosco hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale ... ansa.it
Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: "I miei figli sono in ansia. La bimba si morde le mani giorno e notte" - Mentre i legali contestano l’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, la madre racconta il disagio dei figli nella comunità. huffingtonpost.it
Famiglia bosco, Salvini: "Riflettere sul ruolo di assistenti sociali e giudici" - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.