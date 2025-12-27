Famiglia nel bosco a gennaio i bimbi dovranno andare a scuola
Un dolore indicibile quello che stanno provando Catherine, Nathan e i loro tre piccoli, ormai conosciuti come "famiglia nel bosco". I cinque componenti di quel piccolo nucleo amorevole sono divisi da tempo, e mentre i genitori si disperano per trovare un modo per riabbracciare i loro figli, i bambini cominciano a dare segnali in instabilità e sofferenza. Stando alle ultime notizie riportate, i bimbi stanno manifestando una forte ansia, e la femminuccia sarebbe addirittura arrivata a mordersi le mani. Catherine e Nathan sono comprensibilmente distrutti. Al momento nulla è servito per sbloccare a loro favore una situazione che resta cementificata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sindaco, 'a gennaio bimbi famiglia nel bosco dovranno andare a scuola' - "Da gennaio i bambini dovranno andare a scuola e non potranno certo raggiungere Palmoli ogni mattina perchè la distanza è di un'ora in auto dalla casa famiglia. ansa.it
Disposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco, i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto - L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli, che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia: è quanto disposto dal tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it
Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. I bambini restano nella struttura protetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. tg24.sky.it
Famiglia bosco, Salvini: "Riflettere sul ruolo di assistenti sociali e giudici" - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
