Grave intossicazione dopo il pranzo di Natale. Un uomo di 34 anni e il padre sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Circolo di Varese. La madre del 34enne e il nonno sono finiti in ospedale, ma in condizioni meno critiche. Gli intossicati fanno parte di una famiglia molto nota, che vive nella frazione di Albusciago di Sumirago. Medici e inquirenti sono al lavoro per cercare di capire cosa possa avere provocato l’avvelenamento. In un primo momento si ipotizzava una possibile intossicazione da funghi, che poi è stata scartata dal personale sanitario una volta che la famiglia è stata ricoverata e sottoposta agli esami clinici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Famiglia intossicata. Due gravi in Rianimazione dopo il pranzo di Natale

Leggi anche: Natale senza pranzo per il papà della “famiglia nel bosco”: Nathan vede i figli solo per due ore

Leggi anche: Famiglia nel bosco, l'ex legale Angelucci dopo il permesso negato per il pranzo di Natale: "Stupito dall'accanimento verso di loro"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Famiglia intossicata. Due gravi in Rianimazione dopo il pranzo di Natale; Un’intera famiglia di Sumirago in ospedale per intossicazione: gravi padre e figlio; Sumirago, intossicazione alimentare a Natale: intera famiglia in ospedale; Grave intossicazione da monossido in corso Italia: due coniugi in camera iperbarica.

Famiglia intossicata, gravi due bimbi - Una famiglia di origine marocchina e' rimasta intossicata dalle esalazioni scaturite dopo lo scoppio di una caldaia in un appartamento nel centro di Trevozzo di Nibbiano, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Famiglia intossicata dal monossido, genitori e due minori all’ospedale - Massa Paura stamattina, ad Altagnana, dove una famiglia composta dai genitori e due figli minori è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all’interno della loro casa popolare. msn.com