Famiglia del bosco quei cucchiaini di plastica che cambiano tutto | la nuova ricostruzione sul caso di Palmoli

Si definiscono genitori distrutti, profondamente provati. Catherine e Nathan, noti come la famiglia del bosco di Palmoli, raccontano una frattura improvvisa che ha cambiato per sempre la loro quotidianità. Dopo anni trascorsi in una casa immersa nella natura, in provincia di Chieti, oggi si confrontano con una realtà regolamentata, fatta di norme stringenti, prescrizioni delle autorità e controlli costanti. Il passaggio da una vita autonoma nel bosco a un contesto istituzionale è stato repentino. A distanza di tempo, il cambiamento continua a essere vissuto con forte difficoltà non solo dai genitori, ma soprattutto dai figli minori. La lettera dell'amica e 30 foto che possono riportare a casa i bimbi, nuovi documenti per la famiglia nel bosco. Famiglia nel bosco, i bambini mangiano gelato con «cucchiaini di plastica»: la prova (di normalità) che può ribaltare tutto. Salvini: un incubo per i figli - I legali Marco Femminella e Danila Solina, hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza

