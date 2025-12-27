Famiglia del bosco la foto che può cambiare tutto | quei cucchiaini e la nuova versione

Ci sono immagini che, più delle parole, riescono a incrinare una storia data per definitiva. Nel caso della famiglia del bosco di Palmoli, una fotografia potrebbe diventare il punto di svolta di una vicenda che da settimane divide, interroga e scuote l'opinione pubblica. Non è uno scatto eclatante. Nessun bosco, nessuna capanna, nessuna scena estrema. Solo tre bambini seduti, un gelato in mano, cucchiaini di plastica. Un frammento di normalità che, secondo i legali dei genitori, racconta una versione diversa da quella finora cristallizzata nei provvedimenti ufficiali. Famiglia del bosco di Palmoli, una storia spezzata all'improvviso.

Trenta foto, la lettera dall’esilio e decine di testimonianze per la famiglia del bosco: “L’isolamento sociale dei bimbi? Una bugia” - Palmoli, i legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno depositato immagini e documenti non ancora analizzati dai giudici: “Smentite la ritrosia lamentata verso la plastica e l’isolamento” ... msn.com

Famiglia nel bosco, ecco le foto della casa dove vivrà in comodato d'uso (per due mesi): «C'è tutto, anche il bagno» - Una firma che segna un primo passo (benché forse non definitivo) verso la risoluzione della vicenda della famiglia che vive nel bosco. corriere.it

Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: “Vergogna” x.com

