Famiglia del bosco la foto che può cambiare tutto | quei cucchiaini e la nuova versione

Ci sono immagini che, più delle parole, riescono a incrinare una storia data per definitiva. Nel caso della famiglia del bosco di Palmoli, una fotografia potrebbe diventare il punto di svolta di una vicenda che da settimane divide, interroga e scuote l’opinione pubblica. Non è uno scatto eclatante. Nessun bosco, nessuna capanna, nessuna scena estrema. Solo tre bambini seduti, un gelato in mano, cucchiaini di plastica. Un frammento di normalità che, secondo i legali dei genitori, racconta una versione diversa da quella finora cristallizzata nei provvedimenti ufficiali. Famiglia del bosco di Palmoli, una storia spezzata all’improvviso. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

