Il fascicolo sulla “famiglia del bosco” si arricchisce di documenti, relazioni e testimonianze al passar di ogni giorno. Dettagli che, in sostanza, possano in qualche modo scardinare l’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che, ormai da oltre un mese, ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e, di conseguenza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia del bosco: a gennaio i bimbi a scuola, da marzo niente più casa in comodato

Leggi anche: Famiglia nel bosco, a gennaio i bimbi dovranno andare a scuola

Leggi anche: Famiglia del bosco: perché i bimbi i bimbi non sono tornati a casa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali sui bimbi; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale per padre in comunità. Tribunale: Creerebbe precedente; Famiglia nel bosco, ecco la relazione dei servizi sociali: «I bambini hanno paura della doccia». Il verdetto sul ricongiungimento forse già oggi; Famiglia nel bosco, i servizi sociali: Bimbi incuriositi dal box doccia.

Disposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco, i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto - L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli, che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia: è quanto disposto dal tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it