Famiglia del bosco | a gennaio i bimbi a scuola da marzo niente più casa in comodato
Il fascicolo sulla “famiglia del bosco” si arricchisce di documenti, relazioni e testimonianze al passar di ogni giorno. Dettagli che, in sostanza, possano in qualche modo scardinare l’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che, ormai da oltre un mese, ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e, di conseguenza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Disposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco, i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto - L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli, che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia: è quanto disposto dal tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it
Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. I bambini restano nella struttura protetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. tg24.sky.it
Sindaco, 'a gennaio bimbi famiglia nel bosco dovranno andare a scuola' - "Da gennaio i bambini dovranno andare a scuola e non potranno certo raggiungere Palmoli ogni mattina perchè la distanza è di un'ora in auto dalla casa famiglia. msn.com
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
