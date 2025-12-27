Ancona, 27 dicembre 2025 – Legge la storia, è la Vigilia di Natale e scrive alla redazione: “Se posso dare una mano, voglio farlo”. Legge la storia di Vasile Potolinca, papà anconetano di 44 anni con circa mezzo milione di debiti, resta colpito, chiude il computer. È la Vigilia di Natale. Ci pensa un attimo, poi scrive una mail alla redazione del Carlino di Ancona. È Carlo, 60 anni, di Ascoli Piceno, impiegato pubblico. “Mi ha colpito il fatto che, tutto sommato, sia una storia purtroppo ricorrente – ci racconta al telefono –. Cambiano le situazioni, ma c’è tanta gente che si trova in difficoltà per una serie di motivi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglia con 7,68 euro sul conto. Carlo, il benefattore: “La storia di Vasile mi ha toccato”

